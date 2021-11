Reprodução: iG Minas Gerais "Vale tudo pelo poder", diz Bolsonaro sobre possível chapa entre Lula e Alckmin

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) opinou, na manhã deste domingo (14), sobre uma possível chapa presidencial entre o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Segundo o mandatário, a união evidencia um "vale tudo pelo poder".

"Olha, PT e PSDB nunca foram tão iguais... A partir do momento que eu vejo o Alckmin dizendo que Lula respeita a democracia, é sinal de que ele não entende nada fora do Brasil. Ele poderia ver como é o regime venezuelano, como está vivendo o povo. Uma ideologia apoiada pelo Lula. Convidaria o senhor Alckmin a conhecer o Projeto Acolhida, onde acolhemos venezuelanos que fogem de lá, da miséria e da violência", afirmou Jair.

De acordo com Bolsonaro, o ex-governador deveria avaliar o apoio do petista a regimes totalitários. "Antes dele falar isso aí, ele deve ter conhecimento de onde o Lula apoiou, no passado, outros governos, antes de entrar no jogo do vale tudo pelo poder".





Lula e Alckmin, bem como lideranças do PT e do PSB, articulam para se unir em uma chapa presidencial para disputar a corrida ao Planalto em 2022. A ideia, que partiu do ex-metalúrgico, foi recebida com entusiasmo pelo tucano.