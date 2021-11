undefined Abraham Weitraub será pré-candidato ao governo de São Paulo, diz jornalista

Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, oficializará neste mês de novembro a sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. De acordo com o jornalista Guilherme Amado, o político possuia intenção de iniciar uma série de viagens pelo estado para potencializar sua corrida ao Palácio dos Bandeirantes.

O economista ainda negocia sua filiação com partidos políticos e há a expectativa de que seu retorno ao Brasil ocorra nos proximos dias - atualmente, Weintraub reside em Washington, nos Estados Unidos. Para disputar disputar o pleito estadual, Abraham precisará renunciar ao cargo de diretor-executivo no Banco Mundial.





Mesmo sem uma legenda definida - partidos como PRTB e o Democracia Critsã já sinalizaram interesse em contar com a candidatura de Weintraub - o ex-ministro de Bolsonaro já definiu que sua turnê se iniciará no Vale do Paraíba e seguirá em direção a Santa Fé do Sul. Depois, seu destino será as cidades de Dracena, Presidente Prudente, Marília, Santos e finalizará no ABC Paulista.