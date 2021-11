Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz





O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, pretende ser mais um pré-candidato à Presidência da República. Ele procurou lideranças do recém-formado União Brasil, partido que nasceu a partir da fusão do DEM com o PSL, para disputar a eleição como alternativa ao ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro.



Moro se filiou ao Podemos nesta quarta-feira (10) e já é cotado como candidato ao Palácio do Planalto, mesmo que sua pré-candidatura não tenha sido oficializada.



Em meio a isso, o blog de Bela Megale, no jornal O Globo, conta que Santa Cruz se reuniu com Antonio Rueda, vice-presidente do PSL, mais cedo. Na ocasião, o presidente da OAB teria se colocado como opção para disputar a eleição depois que soube da decisão de Moro de concorrer ao cargo — o advogado é um crítico da atuação do político como juiz da Operação Lava Jato.



Antes de se aproximar do União Brasil, Santa Cruz conversava com o PSD, de Gilberto Kassab, com planos de se lançar candidato ao governo do Rio de Janeiro. O prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), até costuma apresentar o advogado como seu candidato ao Palácio Guanabara em 2022.