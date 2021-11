Alan Santos/PR "Intervenção do STF foi oportuna", diz Mourão sobre orçamento secreto

Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente da República, afirmou nesta quarta-feira (10) que a suspensão do 'orçamento secreto' por parte do Supremo Tribunal Federal foi "oportuna". Ioss porque, na avaliação do general, as práticas estariam violando princípios da administração pública.

"Acho que os princípios da administração pública, de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, publicidade e eficiência não estavam sendo respeitados nessa forma de execução orçamentária. Então, acho que a intervenção do STF foi oportuna", afirmou o político ao chegar no Palácio do Planalto.

O vice-presidente defendeu, ainda, que sejam adotadas medidas que fornecam transparência durante a transferência dos recursos públicos.





"Eu acho que você tem de dar o máximo de publicidade, é princípio da administração pública, aí conjugado com a eficiência, né? Eu não posso mandar um recurso para um lugar x que eu não sei como vai ser gasto aquilo ali. Vamos lembrar que, se o dinheiro fosse meu, eu posso até rasgar. Mas o dinheiro não é meu, o dinheiro pertence a cada um de nós que paga imposto e contribui para que o governo possa sustentar", opinou.