Reprodução/TV Globo Cães ocupam ponte Rio-Niterói e pistas são fechadas para resgate

A Ponte Rio-Niterói ficou interditada por cerca de cinco minutos nos dois sentidos, na manhã desta segunda-feira (8), para a retirada de dois cachorros que ocupavam a via. Funcionários da Ecoponte conseguiram guiar um deles para um espaço seguro para o resgate. O outro fugiu pelos viadutos de acesso à via, caminhou por cerca de dez minutos e só então foi socorrido.

Os cães subiram a pista na altura do INTO (Instituto de Traumatologia) e caminhavam no sentido Niterói, mas o trânsito foi travado em ambos os sentidos, entre o acesso à Ponte e o vão central.

Um dos bichos foi resgatado, mas o outro fugiu e seguiu andando pelos viadutos de acesso à Ponte, mesmo com o trânsito aberto novamente. Motociclistas tentavam guiá-lo para o canto para que ele não fosse atropelado.

Cansado e aparentemente assustado com o barulho dos veículos, o cachorro subiu para o canteiro de um viaduto. Somente cerca de dez minutos depois ele foi resgatado e, enfim, socorrido pela ambulância da Ecoponte.

Ainda não há informações para o local que os animais serão levados.





Ponte tem grande congestionamento

Por conta do tempo que ficou fechada, a Ponte Rio-Niterói tem um imenso congestionamento na manhã desta segunda-feira. A pista no sentido Rio tem lentidão da Ilha do Mocanguê até a Grande Curva. O tempo de travessia de 42 minutos. A Alameda São Boaventura, que dá acesso à Ponte em Niterói, também está engarrafada.

No sentido Niterói, o tempo de travessia da Ponte é de 14 minutos.