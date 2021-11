Montagem iG/ Reprodução Jair Bolsonaro e Adélio Bispo de Oliveira

O caso da facada em Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018 será reaberto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, segundo advogado Frederick Wassef. Adélio Bispo de Oliveira é o autor do atentado que Bolsonaro sofreu durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Em entrevista ao Metrópoles, o advogado declarou que a reabertura do caso é “uma vitória do Brasil e da democracia”. Segundo ele, todas as provas coletadas pela Polícia Federal (PF) em conjunto com novas informações poderão ser usadas na nova fase do caso.

Wassef é advogado da família Bolsonaro, a qual se aproximou em 2014. Segundo o g1, ele também é frequentemente visto no Palácio do Planalto e na residência oficial do presidente.

O responsável pela facada foi indiciado pela PF pelo crime de “atentado pessoal por inconformismo político” com base no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional em 2018. Adélio está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande.

O atentado aconteceu no dia 6 de setembro de 2018, durante uma caminhada que o atual Presidente da República realizava com apoiadores de sua campanha, em Juiz de Fora. No meio da multidão, Bolsonaro foi atingido na região do abdômen, enquanto era carregado por um homem que apoiava sua candidatura.