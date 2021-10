José Dias/PR Bolsonaro está na Itália para reunião do G20

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que está na Itália desde ontem (29) para a Cúpula de Líderes do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, planeja se encontrar com o deputado Matteo Salvini, ex-ministro do Interior do país e um dos líderes da ultradireita italiana. As informações são da Folha de S.Paulo.

Na terça-feira (2), Bolsonaro deve participar de uma cerimônia em memória dos brasileiros que morreram nos combates da Segunda Guerra Mundial. A ideia de assessores dos dois políticos é promover a reunião neste evento. Salvini ainda não confirmou presença.

O italiano é conhecido por liderar o partido Liga Norte, de viés xenófobo, e é membro da coalizão do atual governo. O grupo tem perdido apoio com o crescimento de outro partido ultranacionalista, o Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália).

Salvini tem um histórico de declarações xenófobas e anti-imigração, postura adotada durante sua gestão no ministério. Ele responde um processo por ter impedido o desembarque de 140 migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo por uma ONG em um porto italiano.

O senador e ex-ministro possui relação próxima com Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Quando o deputado brasileiro estava em vias de ser nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o que acabou não se concretizando, ele o parabenizou, chamando de "amigo" nas redes sociais.