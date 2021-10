Tomaz Silva/ Agência Brasil Carro com prefeito de Duque de Caxias foi recebido a tiros em comunidade





A região do Parque Paulista, no município fluminense de Duque de Caxias, foi alvo de buscas por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29). Os agentes fizeram a diligência horas após o prefeito da cidade, Washington Reis (MDB), declarar que ele e sua equipe foram recebidos a tiros na comunidade .



A assessoria de imprensa do gestor disse que bandidos atiraram contra o carro dele na altura da Rua Tolstoi. Reis estava no local para visitar obras de pavimentação e drenagem.



"Eram muitos homens no meio da rua. Foram muitos tiros. Ali é local de risco e foi ação do tráfico. Não foi nada contra mim. Foi contra qualquer um que chegasse com dois ou três carros", explicou o gestor, segundo o jornal Extra. Nem ele nem os membros de sua equipe foram atingidos pelos tiros. Sua equipe de segurança revidou os ataques.



De acordo com a publicação, o prefeito estava acompanhado do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) e do vereador Sandro Lélis (MDB). Um outro veículo levava os profissionais de comunicação.

Leia Também



Com isso, a PM enviou agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Duque de Caxias) para o local, mas eles não encontraram possíveis vítimas nem criminosos.



A publicação lembra que esse não seria o primeiro atentado sofrido por um político na cidade. No dia 19 de outubro, o carro do deputado federal Gutemberg Reis (MDB) foi alvo de tiros em Xerém . O emedebista não estava no veículo no momento do crime.







Além disso, três vereadores do município foram assassinados só em 2021. Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado (MDB), foi morto em março, depois, Joaquim José Santos Alexandre, o Quinzé (PL), em setembro, e Alexandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato (Solidariedade) , neste mês.