Reprodução / Instagram Mensagens bolsonaristas de apoio a Maurício Souza são minoria nas redes

Após a publicação homofóbica de Maurício Souza, ex-jogador de vôlei do Minas Tênis Clube e da seleção brasileira, o Twitter registrou mais de 100 mil publicações relacionadas ao tema. Destas, apenas 38% foram realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As informações são do jornalista Lauro Jardim.

O levantamento foi realizado pela consultoria Arquimedes. Nele, o documento mostra que o debate na rede foi dominado por usuários que realizam oposição ao bolsonarismo. No total, 62% dos comentários sobre o tema foram críticos ao posicionamento do esportista.





Depois do episódio, Maurício foi desligado de seu clube e afirmou que a culpa foi da "turma da lacração". A família Bolsonaro se posicionou e o presidente Jair afirmou, em entrevista na Rádio Jovem Pan, que atualmente "tudo é homofobia".