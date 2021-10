Luiz Wolff/ Divulgação Gambá levou cartucho na boca até o Congresso Nacional





Após um cartucho de fuzil ser encontrado próximo ao gabinete do senador Álvaro Dias (Podemos-PR), se descobriu que o objeto foi deixado no local por um saruê, que o carregou na boca até o Congresso. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (27), no Senado Federal .



Segundo o portal G1 DF, a Polícia Legislativa confirmou que o animal era o culpado após analisar as imagens das câmeras de segurança. A polícia explicou que se tratava de um cartucho não disparado.







Para os agentes, o saruê pode ter encontrado a bala no esgoto. O animal é uma espécie de gambá que costuma se reproduzir durante a primavera, por isso é mais comum vê-lo na cidade nesse período do ano .