Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados

Na última terça-feira (19), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou o retorno das atividades presenciais que estavam suspensas desde março de 2020.

Em seu perfil no Twitter, Lira explicou que todas as medidas de segurança serão aplicadas neste retorno. "Serão tomadas todas as medidas administrativas e sanitárias no retorno das atividades, entre elas, a apresentação da carteira de vacinação", disse. Além disso, o uso de máscara será obrigatório em todas as dependências do local.

Tendo em vista a apresentação da carteira de vacinação, o Metrópoles fez uma pesquisa para consultar a situação vacinal dos deputados e senadores. Grande parte preferiu não responder o questionário.

Na Câmara, dos 513 deputados, 304 responderam. Entre eles, seis alegaram não ter tomado a vacina: Carla Zambelli (PSL), Diego Garcia (PODE), Junio Amaral (PSL), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL), Marcelo Brum (PSL) e Márcio Labre (PSL).

Já no Senado, dos 81 parlamentares, 19 optaram por não responder. Todos os outros 62 alegaram que se vacinaram contra a Covid. Renan Calheiros (MDB), foi um dos que escolheu não responder ao questinário.

Atualmente o Brasil conta com 50% da população vacinada, com duas doses ou dose única, marca atingida ontem (20). Cerca de 106.874.272 pessoa já completaram o cilo de imunização.