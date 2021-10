Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados





O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), até anunciou a exigência da "carteira de vacinação" no retorno das atividades presenciais, mas a Mesa Diretora vai incluir uma brecha que permita a entrada de parlamentares não imunizados contra a Covid-19 nas dependências da Casa.



A informação é da coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles, que indica a inclusão dessa brecha no ato da Mesa que vai regulamentar as regras de acesso à Câmara. A ideia é definir que os deputados tenham que apresentar o comprovante de vacinação completa ou algum exame que ateste imunidade contra o coronavírus.







Nesse segundo caso, o exame será analisado pelo primeiro-secretário da Casa, atualmente o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que pode autorizar ou não o acesso. O trabalho presencial na Câmara será retomado na próxima segunda-feira (25) .