Bruno Batista /VPR Vice-presidente Hamilton Mourão





O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) pediu ao presidente Jair Bolsonaro para representar o Brasil na Cúpula do Clima (COP 26) das Nações Unidas, mas teve o pedido negado. A COP 26 será realizada em Glasgow, na Escócia, na primeira quinzena de novembro.



Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o chefe do Executivo nacional decidiu mandar para o evento o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. “Eu vou ser o chefe da comitiva, como todo ano foi, junto ao Itamaraty nas negociações”, reforçou o ministro, acrescentando que um decreto em breve deve ser publicado com mais informações.



A publicação pontua que esse é mais um sinal do desprestígio de Mourão diante de Bolsonaro , já que o vice queria comandar a delegação brasileira que vai participar do evento. Em junho, ele defendeu que na delegação tem a turma das Relações Exteriores, a turma técnica do Meio Ambiente e que precisaria de uma terceira pessoa que coordenasse o grupo. "Procurei me apresentar para isso", declarou à época.







O vice-presidente é hoje o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, entidade responsável pelo monitoramento de dados sobre o bioma e também pela coordenação de ações de combate a incêndios florestais, mineração e desmatamento ilegais.