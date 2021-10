Reprodução/Flickr Malafaia

Ainda não há um nome de consenso sobre quem disputará, como candidato a vice, na chapa do atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições 2022. Porém, o nome do pastor Silas Malafaia começa a ganhar força nos bastidores.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o nome do líder evangélico já está sendo considerado por Jair Bolsonaro, após o trabalho de bastidores dos apoiadores da ideia. Entre essas sinalizações positivas do presidente para a escolha, estaria o fato dele convidar o pastor para viagens oficiais pelo Brasil.

Outro fator que faz aumentar as especulações é que Malafaia foi o único, além do presidente, que discursou durante o ato na Avenida Paulista, no 7 de Setembro. Na ocasião, uma parte dos manifestantes chegou a defender Malafaia como vice.

Por enquanto, porém, o discurso do líder religioso é que ele “não tem a pretensão de ser candidato”, mas que o "futuro pertence a Deus”.

Vale lembrar que o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, avalia a possibilidade de concorrer ao Senado em 2022. Por outro lado, ele descartou ser candidato à Presidência da República, argumentando que não iria participar de uma eleição contra o presidente Jair Bolsonaro.