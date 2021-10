Arquivo/Agência Brasil Sede da EBC









Érico Filipe de Mello e Costa foi nomeado para o cargo de assessor II na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Ele ficará lotado no Gabinete Executivo da Presidência da estatal, em Brasília.

A publicação da nomeação ocorreu nesta segunda-feira (04) e assinada pelo diretor-geral da instituição, Roni Baksys.



De acordo com o colunista Guilherme Amado, do site "Metrópoles", o salário de Érico no cargo será de R$ 14,3 mil. Vale ressaltar que o atual assessor da EBC já trabalhou no gabinete de Jair Bolsonaro (sem partido), quando o atual presidente da República era deputado federal. Érico também despachou no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.



Suspeitas

Segundo informações do site Vortex, em 2019, a prestação de contas do PSL, ex-sigla de Bolsonaro, apontou um pagamento de R$ 65 mil à empresa Ideia Marketing Digital, liderada por Érico à época. No entanto, tais valores não constavam na relação de despesas de Bolsonaro durante as eleições.