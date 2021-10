Mister Shadow / ASI / Agência O Globo João Doria, governador do estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria, admitiu nesta segunda-feira que aceitaria desistir da candidatura à Presidência da República, mesmo que venha a ser escolhido nas prévias do PSDB, para unir a terceira via. A declaração foi dada ao programa “Amarelas On Air”, da revista Veja.

"Sim. Eu sou um patriota acima de tudo. Não estou na política por um projeto pessoal. Se ficarmos fracionados, não teremos uma terceira via. Teremos Lula ou Bolsonaro sucedendo a esse governo, o que seria um desastre. Se tivermos mais um governo poppulista o Brasil não vai resistir ", respondeu Doria, ao ser questionado se poderia desistir em favor dos ex-ministros Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta, com quem se reuniu na semana passada.



Leia Também