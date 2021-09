Divulgação/Agência Senado/Leopoldo Silva Senador Fabiano Contarato (Rede Sustentabilidade)

O senador Fabiano Contarato (Rede-AP), que é homossexual, pediu que a Polícia Legislativa do Senado apure se o empresário Otávio Fakhoury cometeu o crime de homofobia. No Twitter, Fakhoury usou um erro de grafia de Contarato, que usou a palavra "fragrancial" em vez de "flagrancial" para fazer um ataque homofóbico contra Contarato.

"Orientação sexual não define caráter", diz senador Fabiano Contarato após depoente ter feito postagem homofóbica no twitter sobre senador.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado #CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/C47dFi4I9r — Jornal O Dia (@jornalodia) September 30, 2021





O pedido do senador foi aprovado pela CPI que determinou o envio do relato do senador para o Ministério Público. "O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que o cativou", escreveu Fakhoury na postagem.

Na CPI, ele disse que foi um comentário infeliz e uma brincadeira de mau gosto.