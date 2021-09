Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro é chamado de genocida e diz que manifestante "não tem cérebro"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou, nesta quinta-feira (30), de uma cerimônia do projeto para as obras do metrô em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Durante seu discurso, o mandatário foi hostilizado por uma manifestante que o chamou de "genocida". Na sequência, o político afirmou que não a responderia já que ela "não tem cérebro". Assista:





"Isso é bom que aconteça. Eu não vou ofender essa senhora que proferiu essas palavras, que nem deu para entender. Diz o velho ditado: quem até os 30 (anos) não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua na esquerda, não tem cérebro", afirmou Bolsonaro.

O Capitão do Exército aproveitou o palanque para falar sobre as eleições presidenciais de 2022. Ao mencionar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair disse que será um "prazer debater" com o candidato petista. "Vamos comparar 14 anos do PT com quatro do meu governo".





Bolsonaro também disse que não é possível "discutir política com a esquerda". "Imagina se, na minha cadeira, estivesse aquele que foi o segundo lugar nas eleições de 2018. Como estaria o Brasil? Inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. As pessoas menos inteligentes aprendem com os próprios erros. Essa pessoa que teve agora há pouco, por não ter inteligência, não vai aprender nunca".