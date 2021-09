Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite (PSDB-RS)

Em anúncio nesta terça-feira (28), o senador Tasso Jereissati confirmou que não disputará as prévias do PSDB para candidatura à Presidência da República e passa a apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite .

De acordo com Tasso, Eduardo é a representação do que o Brasil espera hoje, "uma coisa nova". Ele será um canditado dinâmico, jovem e com força de vontade.

“Um de nós tem de abrir mão. Porque, para o partido, para o país, vai ser muito parecido. E eu vi no Eduardo um dinamismo, uma juventude, uma força de vontade. Vi no Eduardo o que o Brasil de hoje espera: uma coisa nova […]. Não sou candidato nas prévias do PSDB. Mas isso não quer dizer que não estou na luta. Estou na luta, junto com todos os nossos companheiros”, disse o senador.

Sobre a reunião que Leite terá com Fernando Henrique Cardoso na próxima quarta-feira (29), Jereissati disse que o "o ex-presidente, no mínimo, está torcendo pela nossa caminhada”.

As prévias do PSB serão realizadas no dia 21 de novembro e a disputa deve ficar entre Eduardo Leite e João Doria , governador de São Paulo.