Reprodução/redes sociais Senador José Aníbal (PSDB)

O senador José Aníbal (PSDB-SP) anunciou em suas redes sociais, no sábado, que foi diagnosticado com Covid-19 . Ele disse que vai manter suas atividades remotamente enquanto seguir os protocolos médicos de isolamento.

O tucano aproveitou a gravação para incentivar a vacinação, segundo a qual, ele disse, está bem e sem sintomas. Ele afirmou ter tomado as duas doses do imunizante.



"Quero recomendar o procedimento do uso da máscara, do álcool em gel, do distanciamento e, sobretudo, dessa criação genial que são as vacinas. Todos devem se vacinar. As vacinas salvam vidas", declarou em vídeo.

Aníbal assumiu a vaga de José Serra (PSDB-SP) no Senado após o correligionário se licenciar para tratar a doença de Parkinson, em agosto. O afastamento deve durar quatro meses.

A doença estava então em estágio inicial e havia a necessidade de um período de adaptação à medicação, que também serviria para tratar seu distúrbio do sono. Serra tem 79 anos.

Aníbal está envolvido no projeto de escolha do candidato do PSDB ao Palácio do Planalto em 2022. Ele é supervisor do processo de prévias, disputado pelos governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).