Carolina Antunes/PR Michelle e Bolsonaro

No meio da organização das manifestações pró-bolsonaristas no último dia 7 de setembro, aconteceu em Brasília o CPAC, (Conferência de Ação Política Conservadora, na tradução do inglês), autointitulado o maior encontro conservador do mundo. Dele participaram ministros do governo Bolsonaro, além de sua mulher, Michelle Bolsonaro. Foi lá que ela deu entrevista à jornalista Liliane Ventura, que publicou um teaser em seu canal no YouTube. A primeira-dama falou em tom de campanha, admitiu ter renunciado à própria liberdade e elogiou o marido: "Ele é um príncipe".

Liliane, ex-apresentadora do popular "Aqui Agora", que fez sucesso no SBT nos anos 90, abordou Michelle num dos intervalos da conferência, que aconteceu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, onde quase todos estavam sem máscara e aglomerados. Inclusive a primeira-dama, que recebeu um abraço bem apertado da jornalista, também sem o acessório de proteção contra a covid-19.

A jornalista quis saber como Michelle lida com a vida de primeira-dama e a ausência do marido, já que ele está no meio de uma crise política. "Essa lacuna não é só dentro da minha casa. É na casa dos ministros, por isso a gente tem agora um momento de estar todo mundo junto para conversar, se distrair, chamando as esposas dos ministros também para compor o voluntariado, porque elas ficam em casa ociosas, e a gente sabe o poder que elas têm também", avaliou Michelle.

Após saber da jornalista que ela "está orando muito para o presidente e por ela", Michelle agradeceu aos fãs e eleitores do marido. "Quero agradecer a todo nosso Brasil que tem orado pelas nossas vidas, porque nós não estaríamos aqui sem a oração de vocês. Todos aqueles que confiam no Brasil, no trabalho do presidente, no trabalho dos ministros, e é isso. Com fé e força a gente vai vencer", agradeceu.

Michelle ainda falou sobre o que considera provações por um propósito maior. "Eu tenho vivido isso diariamente (uma guerra constante). Mas eu acredito muito que Deus está no controle de todas as coisas. Então, para mim isso é o que me faz continuar, me faz acreditar que, mesmo quando a gente dá um passo para trás, alguma coisa de positivo vai acontecer", justificou, lembrando ainda do episódio da facada que Jair Bolsonaro levou na campanha de 2018: "Meu marido é um milagre. Naquele momento (da facada) eu acreditei que Deus estava no controle da vida dele, então Deus acima de tudo".

Parte do bordão da campanha do marido foi repetida algumas vezes por Michelle, que abriu o coração para falar sobre as restrições que tem sendo a mulher do presidente. "É uma renúncia para estar aqui. A gente perde a nossa liberdade, nós temos filhos pequenos, mas Deus está no controle sempre. Estamos aqui por um propósito, uma missão, e Deus vai nos ajudar a vencer", ponderou Michelle, que ao ser chamada de virtuosa pela jornalista, que a elogiou e disse que Bolsonaro jamais "encontaria uma mulher melhor", Michelle se derreteu: "Mas ele é um príncipe também".