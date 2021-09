Reprodução Hélio Costa (Republicanos-SC)





O deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) afirmou que o Mato Grosso do Sul fica na Região Sul do Brasil - e não no Centro-Oeste. A fala foi feita durante a sessão da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (15).



"Primeiro queria falar que o Mato Grosso do Sul não fica na Região Norte, Sudeste. O Mato Grosso do Sul fica na Região do Sul. O pessoal errou na geografia", disse o parlamentar.





Ao ser, aparentemente, contestado, ele insistiu: "Fica na Região Sul. O Mato Grosso do Sul fica na Região Sul. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui [no documento] está no Centro-Oeste", finalizou.

Região Centro-Oeste

Diferente do que disse o deputado, o Mato Grosso do Sul fica, sim, na Região Centro-Oeste. A região também é composta pelos estados do Mato Grosso, Goiás, além do Distrito Federal.

Já a Região Sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina (do deputado) e Rio Grande do Sul.

Hélio Costa assumiu sua cadeira no Congresso como o deputado mais votado de Santa Catarina.