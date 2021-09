Marcos Corrêa/PR Vice-presidente Hamilton Mourão

Nesta terça-feira (7), o vice-presidente Hamilton Mourão disse desconhecer a convocação para reunião do Conselho da República, anunciada mais cedo pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) .

"Julgo que o presidente se equivocou, pois ninguém sabe disso", disse Mourão. O anúncio foi feito hoje pelo mandatário, que afirmou que o encontro deve ocorrer nesta quarta-feira (8).

Mourão, no entanto, é integrante do conselho, tem agenda na Amazônia e embarca amanhã em direção ao local, acompanhado de 15 embaixadores estrangeiros.

Há pouco, o vice também se manifestou nas redes sociais sobre o 7 de Setembro . "Em 7 Set 1822, o Brasil declarou sua Independência e cresce a cada dia, cuidando do seu bem maior: o brasileiro. Somos um país jovem e uma democracia plena, fruto das lutas dos nossos antepassados. Sigamos em frente, honrando o legado de liberdade e respeitando nosso povo", escreveu ele em seu perfil do Twitter .

Em 7 Set 1822, o Brasil declarou sua Independência e cresce a cada dia, cuidando do seu bem maior: o brasileiro. Somos um país jovem e uma democracia plena, fruto das lutas dos nossos antepassados. Sigamos em frente, honrando o legado de liberdade e respeitando nosso povo. pic.twitter.com/D7sYYJLv2V — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) September 7, 2021





Além de Mourão, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco , e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também não tinham conhecimento da reunião anunciada pelo chefe do Executivo e não haviam recebido nenhum convite oficial do Palácio do Planalto até o início da tarde de hoje.

O encontro do Conselho da República tem como função discutir a decretação de estado de sítio, defesa do país em um momento de distúrbios sociais ou ameaça à segurança do território.