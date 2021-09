Nelson Jr/SCO/STF Alexandre de Moraes impõe bloqueio de conta de bolsonarista em rede social

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (06) o bloqueio de contas do blogueiro Oswaldo Eustáquio em redes sociais, sob suspeita do incentivo a ato antidemocrático em manifestação a ser realizada no 7 de setembro.

Em sua conta no Twitter, Eustáquio vinha divulgando declarações do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, que tem articulado um movimento antidemocrático para pedir o impeachment dos ministros do STF no dia 7. O blogueiro chegou a realizar transmissões ao vivo com Zé Trovão, mas com um mandado de prisão em aberto contra ele. A Polícia Federal ainda não localizou o bolsonarista.

Por isso, a conta de Oswaldo Eustáquio no Twitter foi bloqueada. Ele já havia sido investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, aberto no ano passado a pedido da Procuraoria-Geral da República (PGR), e chegou a passar um tempo preso.

Procurado, o Twitter disse em nota: "Quando toma medidas em Tweets ou contas, seja por violação às suas regras ou em atendimento a requisições legais, o Twitter deixa um aviso indicando que medida foi tomada e por qual motivo". Na conta de Eustáquio, consta o aviso de que foi retida "em resposta a uma demanda judicial".





A plataforma também bloqueou, por violação às suas políticas, contas de bolsonaristas que incentivavam agressões aos ministros do Supremo no ato do dia 7 de setembro.