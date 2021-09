Reprodução Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Durante a conferência conservadora Cpac, em Brasília, o deputado federal e filho do presidente Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu a importação de um projeto para controle de jornalistas, por meio do uso de câmeras escondidas. Ele afirmou que a criação de uma versão brasileira do Project Veritas poderia funcionar para expor a “parcialidade” de jornalistas.

“Não seria nada mal ter aqui [no Brasil]. Imagina o que não rola nos corredores da Globo lixo”, disse o deputado. "É só dar uma câmera escondida para uma tia do zap”.

O contato do deputado com o projeto se deu durante a conferência, que teve dois integrantes do projeto nos EUA entre os palestrantes.

- Com informações da Folha de S. Paulo.