O presidente Jair Bolsonaro irá participar presencialmente da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontecerá entre 21 e 27 de setembro, em Nova York , informa o jornal "Folha de S. Paulo".

Diferentemente do ano passado , a 76ª sessão do encontro mundial será feita de maneira híbrida, com discursos presenciais e virtuais. Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a Assembleia foi apenas virtual.

Por tradição, o Brasil é sempre o primeiro país a discursar no encontro mundial como uma forma de reconhecer o trabalho feito pelo diplomata Oswaldo Aranha (1894-1960) na organização e fundação da ONU.

Conforme o jornal, ainda não estão definidas as datas de ida e volta, mas é provável que Bolsonaro volte ao país "um ou dois dias" após fazer o discurso , programado para 21 de setembro.