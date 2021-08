Reprodução/Twitter Doria e Tomas, filho de Bruno Covas

Nesta quarta-feira (18), o filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, Tomás Covas, se filiou ao PSDB. O jovem de 16 anos anunciou que se filiaria à sigla desde a morte do pai, em maio deste ano, em decorrência de um câncer .



A ação foi tomada em um evento do partido em São Paulo, que contou com a presença do governador do estado, João Doria, do vice, Rodrigo Garcia, do presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, e do presidente estadual, Marco Vinholi. A cerimônia, que reuniu centenas de pessoas em uma casa noturna da zona oeste da capital, foi realizada um dia após a liberação de eventos no estado .

"Hoje para mim é um dia muito especial. Acompanhei meu pai, quando ele foi secretário do Meio Ambiente, foi vice-prefeito a convite do João, e depois prefeito. A gente sabe que a trajetória dele seria muito mais longa, mas infelizmente ele nos deixou, e o legado dele fica para todos nós", disse Tomás emocionado.

"Eu sempre falava com o meu pai sobre política, ele era tudo para mim, ele era um amigo, uma pessoa muito especial que sempre vai seguir comigo onde quer que eu esteja. O que ele ensinou para gente, que é possível fazer política sem ódio, a gente aprendeu aqui neste partido", concluiu.

Além da filiação, o objetivo da celebração era manifestar apoio a Doria como candidato à Presidência da República e ao atual vice para o cargo de governador do estado.

— Com informações do UOL