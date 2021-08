Gustavo Mansur / Palácio Piratini Eduardo Leite (PSDB-RS)

SÃO PAULO — O governador Eduardo Leite (PSDB-RS) reagiu ao apoio declarado nesta quarta-feira pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao correligionário de São Paulo João Doria.

Bela Megale: Partido Novo expulsa deputado bolsonarista por ofensas à dirigente da sigla

Mais cedo, Doria visitou o ex-presidente e este gravou um vídeo em que dizia que o governador de São Paulo tem o seu apoio porque "representa o Brasil do futuro".

Ao GLOBO, Leite disse que Fernando Henrique "é muito bom", mas não é "infalível". Lembrou ainda que o ex-presidente já havia se encontrado com o ex-presidente Lula e dito que preferia o petista ao presidente Jair Bolsonaro em eventual segundo turno das eleições de 2022, o que o gaúcho também avalia como um equívoco.

Segundo Leite, o ex-presidente "está no direito de escolher o seu candidato e de se equivocar quantas vezes quiser".

Você viu?

— O presidente Fernando Henrique é muito bom, mas não é infalível. Já havia se equivocado ao declarar voto em Lula. Tem o seu voto igual como qualquer militante do PSDB e está no seu direito de escolher o seu candidato e de se equivocar quantas vezes quiser —, disse Leite.

Eleições 2022: Presidenciáveis miram nas campanhas digitais e buscam atrair ‘gamers’ críticos a Bolsonaro

Leite e Doria vão disputar a prévia que escolherá, em novembro, o candidato do PSDB à Presidência da República. Também prentendem concorrer o senador Tasso Jeireissati (CE) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Internamente, o gesto do ex-presidente a Doria foi lido no partido como uma demonstração de força do governador de São Paulo, que tem trabalhado para quebrar resistências. Embora atualmente Fernando Henrique participe menos da vida partidária, o apoio tem peso simbólico, destacam tucanos nos bastidores. Em declarações anteriores, FH chegou a dizer que Doria precisava ser "menos paulista" e buscar uma identificação mais forte com o eleitorado brasileiro, na tentativa de nacionalizar seu nome. Agora, porém, há um ponto de inflexão na fala do ex-presidente a favor de Doria, apontam correligionários.