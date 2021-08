TWITTER/ DIVULGAÇÃO Roberto Jefferson segurando um fuzil

A prisão do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, gerou reações opostas entre bolsonaristas e políticos de oposição. Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o político foi detido pela Polícia Federal a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por ataques às instituições democráticas.



Pelo lado da oposição, o pré-candidato ao governo de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL-SP) disse que o ex-deputado faz parte do "comboio do golpismo" e afirmou que "falta o chefe da quadrilha", referindo-se a Jair Bolsonaro.

STF determina prisão de Roberto Jefferson por ataques às instituições democráticas. O comboio do golpismo vai indo pra onde merecem. Falta o chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 13, 2021

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) condenou a operação e disse que a democracia está "sob ataque intenso"

O que são atos antidemocráticos? milícia digital? Fake news?



A democracia, essa balela de Estado democrático de direito, já não estão sob ameaça, estão sob ataque intenso mesmo



O Senado tem que enxergar quem joga fora das 4 linhas da constituição #LiberdadeParaRobertoJefferson pic.twitter.com/rN3KkgN73D — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 13, 2021

Veja outras reações de políticos à prisão

Para o governo Bolsonaro, Roberto Jefferson, condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, é um "soldado da liberdade e da democracia". É uma completa inversão de valores. Defensores de bandidos. pic.twitter.com/RSIdI9q8Rp — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 13, 2021





Você viu?





O ministro @alexandre mandou prender o psicopata Roberto Jefferson, homofóbico, tirano, que vive atentando contra as instituições democráticas e as minorias sociais.



GRANDE DIA 👍🏾 Faz arminha agora, Roberto Jefferson! — ERIKA HILTON 🏳️‍⚧️💉 (@ErikakHilton) August 13, 2021





Minha solidariedade a Roberto Jefferson. Mais uma prisão arbitrária no Brasil! Enquanto isto, o Senado, a única Casa que tem poder para barrar estes abusos está de joelhos ao sistema. O jurídico do PTB está tomando todas as medidas cabíveis nacionais e internacionais. — Douglas Garcia (@DouglasGarcia) August 13, 2021









Um dos principais aliados do presidente Bolsonaro, Roberto Jefferson tem prisão preventiva decretada suspeito de integrar organização criminosa que faz ataques à democracia. PF faz buscas nessa manhã. — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) August 13, 2021