A advogada Juliana e Silva Nogueira Lima (PP-PI), 45, irmã do novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ganhou um cargo na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com salário de R$ 18 mil, no primeiro ano do governo Bolsonaro. A companhia é conhecida em Brasília como a “estatal do Centrão”. Ciro é presidente nacional do PP e líder do Centrão no Senado Federal.



Juliana foi nomeada em 8 de outubro de 2019 como assessora do presidente da Codevasf, que, na época, era engenheiro civil Marcelo Andrade Moreira Pinto, indicado pelo DEM. Mesmo após mudanças na diretoria, Juliana continua no cargo. O cargo é comissionado, ou seja de livre nomeação, com salário bruto mensal de R$ 17.875,55, segundo o Portal da Transparência.

A Codevasf disse que as atribuições do cargo são definidas internamente e incluem “apoiar a presidência em atividades relacionadas a planejamento e execução de ações, programas e projetos da empresa”. A estatal afirmou ainda que "Nomeações para o cargo ocorrem com base em análise do perfil profissional para exercício das atribuições e em disposições normativas”.

O atual superintendente da companhia no Piauí é Inaldo Pereira Guerra Neto, nome de confiança de novo ministro da Casa Civil. Ciro Nogueira e a Casa Civil não se manifestaram até o momento sobre o assunto.



- Com informações do portal Metrópoles.