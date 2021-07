Divulgação/Palácio do Planalto/Alan Santos Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) justificou a sua escolha de Ciro Nogueira (PP-PI), líder do Centrão no Senado Federal, para ser ministro da Casa Civil como uma forma de salvar sua gestão. Na última semana, Bolsonaro fez uma pequena reforma ministerial, trocando Luiz Eduardo Ramos por Ciro e criando o ministério do Emprego para dá-lo a Onyx Lorenzoni.

"Preciso salvar o governo", teria dito o presidente aos seus assessores quando revelou que chamaria o presidente nacional do PP para o comando da pasta. A entrada de Ciro Nogueira no governo é uma das maiores mudanças do Governo Bolsonaro desde o início, já que ele comanda o maior partido do Centrão. E, até o momento, nenhum parlamentar dessa ala havia ganhado cargos tão importantes.

Todos os governos, desde a Ditadura Civil Militar, contou com o apoio do centrão para ter governabilidade - dada a quantidade de parlamentares e legendas que fazem parte dele. Os presidentes que romperam com a base acabaram sofrendo impeachment - o caso de Fernando Collor de Mello (Pros-AL) e da petista Dilma Rousseff (PT).

- Com informações do colunista Tales Faria, de UOL.