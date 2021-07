Moreira Mariz/Agência Senado Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

Nesta quarta-feira (21), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) teria aceitado o convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para comandar o Ministério da Casa Civil , de acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles . Segundo o ex-prefeito de Teresina e amigo pessoal de Nogueira, Sílvio Mendes (PSDB), ele foi "convencido" pelo mandatário a aceitar o posto.

A confirmação do convite teria ocorrido em uma reunião virtual com liderança do PV, PTB, PSDB e Progressistas do Piauí. "Há dias ele vem recebendo o convite do presidente (Bolsonaro), mas ontem terminou sendo convencido. Ele não queria ir, mas foi convencido pelo presidente Bolsonaro e ontem confirmou que irá assumir a Casa Civil no início da próxima semana", disse Sílvio Mendes ao portal UOL . Ainda de acordo com ele, Nogueira antecipou a viagem que estava fazendo ao México e voltará ao Brasil até esta sexta-feira (23).

Segundo as informações do portal, a deputada estadual, Teresa Brito (PV), também confirmou que Ciro disse, na reunião, que assumirá a pasta. "Ele vai assumir o Ministério da Casa Civil e pode ser ainda está semana", afirmou.

A assessoria do senador informou que ainda não vai se posicionar e que é preciso aguardar a oficialização do Palácio do Planalto.