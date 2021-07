Reprodução Jair Bolsonaro

O desempenho do presidente Jair Bolsonaro no controle da pandemia atingiu sua pior avaliação por parte da população, de acordo com nova pesquisa do Instituto Datafolha . Além disso, cresceu a porcentagem de pessoas que acreditam que ele é o culpado pela crise sanitária que o Brasil se encontra - o país já ultrapassa 531 mil mortes por Covid-19 .



De acordo com o Datafolha, a gestão de Bolsonaro no combate à pandemia é ruim ou péssima para 56% dos entrevistados. Essa taxa cresceu cinco pontos percentuais desde a última pesquisa, em maio, e é a maior aferida pelo instituto desde o início da pandemia.

De maio para cá, caiu de 27% para 21% os que consideram a atuação do presidente regular, enquanto o número dos que consideram Bolsonaro ótimo ou bom oscilou de 21% para 22%.

Ruim/péssimo: 56%

Regular: 21%

Bom/ótimo: 22%

Não sabe: 1%

O Datafolha também constatou que 46% da população consideram Bolsonaro o principal responsável pela situação atual da pandemia no Brasil, aumento de sete pontos percentuais desde o levantamento anterior. Confira quem os brasileiros consideram culpado pela crise sanitária:

Presidente Bolsonaro: 46%

Governadores: 18%

Prefeitos: 10%

Todos: 7%

Nenhum: 9%

Outros: 4%

Não sabe: 6%

O Datafolha também perguntou como os brasileiros avaliam a atuação do Ministério da Saúde :

Ruim/péssimo: 31%

Regular: 34%

Bom/ótimo: 34%

Não sabe: 1%

Já a respeito das compras de vacinas por parte do ministério, subiu de 32% para 37% a porcentagem de brasileiros que acham a atuação boa ou ótima:



Ruim/péssimo: 31%

Regular: 30%

Bom/ótimo: 37%

Não sabe: 2%

Enquanto a popularidade de Bolsonaro caiu, a dos governadores , no geral, subiu. Em maio, 35% dos entrevistados consideravam o desempenho do respectivo governado bom ou ótimo, taxa que subiu para 40%.