Marcos Corrêa/PR Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O deputado federal Paulo Pimenta (PT) afirmou, nesta sexta-feira (9), que a conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e os irmãos Miranda foi gravada. "São 50 minutos de muita informação e baixaria. Próximos dias prometem", escreveu o parlamentar em sua conta no Twitter.



Um parlamentar ouvido em off pelo portal iG nesta sexta-feira afirmou que vários deputados do PP, partido de Ricardo Barros, já ouviram o áudio. Miranda teria mostrado uma parte da gravação "para mandar recado para Bolsonaro".

Em 25 de junho, o deputado federal Luís Miranda (DEM) disse, em sessão da CPI da Covid , que o deputado Ricardo Barros (PP), líder do governo na Câmara, foi quem pressionou o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda pela assinatura do contrato supostamente irregular pela importação da Covaxin .

Em conversa com os irmãos Miranda, Bolsonaro teria deixado claro que sabia das irregularidades envolvendo o contrato da Covaxin e dito que "isso é coisa do Ricardo Barros". Dias depois, os irmãos deram a entender, em entrevista ao Antagonista, que teriam a gravação da conversa.