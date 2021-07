Divulgação/Agência Senado/Pedro França Flávio Bolsonaro em entrevista no Senado Federal

Em entrevista coletiva no Senado Federal na manhã desta quinta-feira, 08, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) criticou o relator da CPI da Covid Renan Calheiros (MDB-AL) por sua atuação na comissão e disse que há um boato no senado de que emedebista tem uma foto sua na parede de casa.

"Já corre aqui nos corredores do Senado, todo mundo sabe, que Renan Calheiros tem um bunker na sua casa, com uma foto minha colada na parede e com um organograma de pessoas que estão no entorno, que ele busca algo contra elas, que não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver com nada, pra tentar me incriminar de alguma forma e desgastar de alguma forma", afirmou Flávio Bolsonaro.

E completou: "Ele acha que ele pode fazer o que ele quer, que esse país não tem constituição, que esse país não tem lei e que ele pode perseguir quem ele bem entender pelo simples fato de ter um instrumento na mão como relator de CPI".

O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também criticou a CPI da Covid e a prisão de Roberto Dias na última quarta-feira, 07. "A CPI não quer apurar fatos, a CPI quer perseguir pessoas, quer constranger depoimentos, quer cometer arbitrariedade", disse Flávio Bolsonaro. "Qualquer pessoa que venha pra cá agora [após a prisão de Dias], vai se sentirr no direito de ficar em silêncio".