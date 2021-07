Reprodução Francieli Fantinato deixou o cargo no Ministério da Saúde no dia 30 de junho

A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Francieli Fantinato, será ouvida pela CPI da Covid - que prendeu o ex-diretor de Logística - nesta quinta-feira (08), a partir das 09h. Durante sua passagem pelo governo federal, a servidora editou uma nota técnica com uma recomendação aos estados para que as gestantes recebessem a primeira dose da vacina AstraZeneca e uma segunda dose de qualquer vacina disponível.

O intuito da oitiva, por parte dos senadores membros da comissão, é entender a atuação do corpo técnico ministerial durante a atuação do governo federal na pandemia . Aumento do número de casos, baixa adesão a vacinação e informações sobre a atuação do 'gabinete paralelo' também serão pautas da convocação.





No dia 30 de junho, Fantinato solicitou seu desligamento do Ministério da Saúde. A CPI quebrou seus sigilos telefônicos e telemáticos e seu depoimento foi solicitado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).