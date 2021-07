O Antagonista Sérgio Moro

A pesquisa Ipsos, encomendada pelo DEM, sobre as eleições de 2022 aponta o ex-juiz Sérgio Moro em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto, atrás de Lula e Bolsonaro , com 48% e 22% respectiviamente. A Ipsos foi feita com 1.500 brasileiros em todas as regiões do país, entre maio e junho deste ano.

Outras opções de uma terceira via, além de Moro foram: Ciro Gomes (4%), João Doria (2%), Guilherme Boulos (1%), Luiz Henrique Mandetta (1%), Luiza Trajano (1%) e João Amoedo (1%). A intenção de votos de todos eles juntos não atinge 15%, deixando Lula e Bolsonaro isolados na liderança da disuta, com o petista muito a frente do atual presidente.

Ainda segundo a pesquisa Ipsos, em um possível segundo turno, Sérgio Moro seria quem teria o melhor resultado contra Lula , mesmo perdendo a eleição. Ele chegaria a 20% das intenções de votos, contra 57% do petista. O cenário de segundo turno não considerou Bolsonaro.

- Com informações da Veja.