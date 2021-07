Divulgação/Agência Senado/Marcos Oliveira Luiz Paulo Dominguetti chegando ao Senado Federal para depor na CPI da Covid

Mensagens do celular do policial militar e operador da Davati, Luiz Paulo Dominguetti , em poder da CPI da Covid, revelam como os golpistas que tentavam vender supostas vacinas ao governo Bolsonaro já sonhavam com uma vida luxuosa e longe da "pobreza".

Reveladas pela revista Veja, mensagens recebidas no dia 15 de março pelo operador da Davati mostram o clima de comemoração entre os parceiros: “Bora reservar o jaguar e uma casa em Brasília. kkkkk…”, escreve o próprio Dominguetti a um interlocutor identificado como “Amauri Vacinas Embaixada”.

Amauri responde: “Já te falei que não quer Jaguar”, diz o interlocutor enviando, na sequência, uma foto de outro caro importado de luxo. Um link com anúncio de carro também é enviado, o que evidencia que os golpistas já sabiam como gastar o dinheiro das vacinas.

Em outra troca de mensagens de Dominguetti, dessa vez com um interlocutor identificado como “Andrei Compra Vacina”, o grito era de libertação. “Últimos dias de pobre! kkk”, diz o interlocutor.