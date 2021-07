Reprodução Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , se comprometeu a pautar só em agosto a votação da reforma eleitoral na Casa, que avalia a mudança do sistema proporcional para o chamado " distritão ". Declaração ocorreu nesta terça-feira (6), em reunião com presidentes de partidos.

Líderes partidários são contra a mudança e com a decisão sobre a reforma eleitoral empurrada só para agosto, ganharão tempo para dificultar a aprovação da mudança na Câmara, diminuindo o prazo para que o Senado aprove a medida a tempo de afetar as eleições de 2022 . O Congresso tem até o início de outubro para aprovar as mudanças para que elas sejam válidas já na próxima disputa.

Com o sistema proporcional usado hoje em dia, os vereadores e deputados —estaduais e federais— que são eleitos têm assentos nas Casas Legislativas distribuídos de acordo com a votação total dos candidatos e do partido (voto na legenda). Os votos excedentes dos mais votados ajudam a puxar candidatos com menos votos.

No distritão, cada estado, por exemplo, vira um distrito. As cadeiras que cada estado tem na Câmara, por exemplo, viriam a ser preenchidas pelos mais votados. Em São Paulo, seriam eleitos deputados os 70 mais bem votados.