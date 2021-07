Reprodução Senador José Serra (PSDB-SP)

O senador José Serra (PSDB-SP), de 79 anos, encerrou, nesta terça-feira (6), o período de isolamento, após ser diagnosticado com a Covid-19 no final de junho.

Com a imunização completa, após ser vacinado com as duas doses , o ex-governador de São Paulo apresentou quadro assintomático da Covid-19, mas teve de ser internado para ficar em observação.

Em nota, a assessoria de imprensa de Serra revela que ele trata uma pneumonia leve, e aponta a vacinação contra a Covid-19 como fator contribuinte para o quadro do senador ter sido leve.





Confira a nota completa:

"O senador José Serra (PSDB-SP) encerrou, nesta terça-feira, o protocolo de isolamento para a Covid-19. Embora estivesse assintomático, tratou uma pneumonia leve, identificada nos exames de imagem, com antibióticos por via endovenosa. Seu bom estado geral e quadro clínico certamente tiveram a contribuição da imunização pelas duas doses da vacina. Nesta tarde, o parlamentar passará por uma nova bateria de exames no hospital Sírio Libanês, seguindo orientação médica. Serra agradece a todas as mensagens e manifestações de carinho que tem recebido no período."