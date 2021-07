Reprodução André Mendonça será indicado por Bolsonaro para a vaga de Marco Aurélio Mello na Suprema Corte

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou para os ministros da República que indicará André Mendonça, atual advogado-geral da União, para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Com a aposentadoria de Marco Aurélio, agendada para a próxima segunda-feira (12), Bolsonaro poderá indicar outro ministro para a Suprema Corte. O anúncio oficial, junto ao encaminhamento do nome de Mendonça ao Senado, deverá acontecer na segunda quinzena deste mês.





Cunprindo a sua promessa presidencial de indicar um magistrado "terrivelmente evangélico", Mendonça é presbiteriano e busca virar os votos necessários entre os senadores - já que seu nome não é unanimidade entre os parlamentares. Após a indicação, Mendonça terá de passar pela aprovação do Senado.