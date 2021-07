Reprodução/Flickr SP: Alckmin se reúne com prefeitos em busca de apoio para eleição estadual

Geraldo Alckmin (PSDB), ex-governador do estado de São Paulo, intensificou sua agenda de visitas a prefeitos para costurar apoio na sua corrida ao Palácio dos Bandeirantes em 2022 . Na última semana, Alckmin esteve em Ribeirão Pires para conversar com o prefeito Clóvis Volpi (PL). As informações são do jornal Metrópoles.

O circuito de prefeituras se iniciou há dois meses e Geraldo passou a marcar reuniões em simples padarias municipais. Por dia, o ex-governador costuma agendar de dois a três encontros.

A expectativa é de que Alckmin concorra às eleições estaduais no próximo ano em outro partido. Isso porque o pré-candidato avalia que 'foi traído' no PSDB por João Doria - de quem foi padrinho político em 2016.





Geraldo já recebeu um convite para ingressar em um novo partido. Gilberto Kassab , presidente do PSD, colocou sua sigla a disposição do ex-governador. Outra opção avaliada por Alckmin seria integrar a equipe do DEM. Isso porque Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, era DEM e migrou para o PSDB para concorrer ao governo do estado no partido tucano.