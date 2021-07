Divulgação/Agência Senado/Marcos Oliveira Relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL)

Em publicação nas redes sociais, o relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) , acusou o presidente Jair Bolsonaro de buscar vacinas em troca de propina. Calheiros fez diversas acusações contra o governo federal ao resumir os 60 dias de trabalhos da comissão.



O senador disse ainda que o Palácio do Planalto foi omisso na pandemia e acusou Bolsonaro de 'sabotar imunizantes' . Renan Calheiros ainda acusou os filhos do presidente de participação nas mortes pela doença.

"Síntese de 60 dias de CPI: Bolsonaro desdenhou da pandemia, criou governo paralelo, sabotou os imunizantes, alastrou o vírus e entregou vidas a charlatães e lobistas de cloroquina como ele e os filhos;300 mil mortes eram evitáveis; só quis a vacina quando houve chance de propina", escreveu.

Síntese de 60 dias de CPI: Bolsonaro desdenhou da pandemia, criou governo paralelo, sabotou os imunizantes, alastrou o vírus e entregou vidas a charlatães e lobistas de cloroquina como ele e os filhos;300 mil mortes eram evitáveis; só quis a vacina quando houve chance de propina. — Renan Calheiros (@renancalheiros) July 4, 2021

Bolsonaro é centro de diversas acusações de omissão e desinteresse por vacinas na CPI da Covid no Senado. Na última semana, outras duas denúncias atingiram o Planalto, o que motivou abertura de inquérito da Procuradoria-Geral da República contra o presidente por prevaricação . Na acusação, apresentada pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e por seu irmão, Luis Ricardo Miranda, Bolsonaro foi avisado de irregularidades na compra da vacina Covaxin - imunizante indiano produzido pela Barath Biontech - mas não teria tomado providências.

O Planalto ainda encara outra denúncia por suspeita de corrupção. O policial militar, Luiz Paulo Dominguetti, afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que é representante da Davati Medical Supply no Brasil e teria oferecido a vacina da AstraZenica ao Ministério da Saúde . No entanto, foi surpreendido por um pedido de propina de US$ 1 por dose, que, se somado, poderia gerar R$ 2 bilhões para funcionários do ministério. O diretor de logística da pasta, Roberto Dias, suspeito de ter solicitado o dinheiro, foi exonerado do cargo.