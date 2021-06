O Antagonista Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Saúde Marcelo Queiroga

Pressionado pela CPI da Covid, o governo de Jair Bolsonaro encomendou pesquisas de opinião para avaliar a popularidade da Comissão Parlamentar de Inquérito e a gestão federal no enfrentamento à pandemia . Os levantamentos foram encomendados pelo ministro Fábio Faria na semana passada, após virem à tona as suspeitas de irregularidades na aquisição da vacina indiana Covaxin, cujo contrato com o Ministério da Saúde será suspenso . O resultado das pesquisas será analisado internamente e não será divulgado.

A avaliação de integrantes do núcleo do presidente é que pouco preocupa a acusação, feita por integrantes da CPI, de que Bolsonaro se aconselhou com um suposto gabinete paralelo e demorou a adquirir vacinas. O impacto na imagem do governo por conta do caso Covaxin após a denúncia dos irmãos Miranda , contudo, ainda é mapeado. E preocupa.

O governo chegou montar uma articulação para tentar impedir, no Senado, a prorrogação da CPI da Covid, mas já percebeu que não conseguirá evitar a postergação, que, para que aconteça, precisa do apoio de 27 parlamentares, de um total de 81.