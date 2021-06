MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias

Roberto Dias, diretor de Logística do Ministério da Saúde , será exonerado do cargo após denúncia de ter pedido propina de US$ 1 por dose de vacina publicada na noite desta terça-feira (29) na Folha de S. Paulo .

De acordo com a CNN Brasil, a demissão de Dias deve ser publicada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial da União.

O caso foi revelado hoje pela Folha com base no relato de Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresentou como representante da empresa Davati Medical Supply. Ele afirmou ter recebido um pedido de propina vindo de Dias para fechar contrato dos imunizantes da Astrazeneca com o Ministério da Saúde.