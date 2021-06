Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Nesta terça-feira (29), o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que a decisão do Ministério da Saúde de suspender a compra de doses da vacina Covaxin nesta tarde é uma "confissão".



"Se não tinha nada de errado, por que irão suspender? Isso só tem um nome! Confissão!", publicou Randolfe em seu perfil do Twitter .

A CPI investiga as possíveis irregularidades no processo de compra dos imunizantes indianos contra a Covid-19 . O contrato foi enviado à Controladoria Geral da União e, segundo o Ministério da Saúde, nenhuma irregularidade foi encontrada em uma primeira análise. No entanto, a suspensão teria sido recomendada pela Controladoria Geral da União (CGU) para que uma avaliação mais profunda possa ser feita .

Internamente, os argumentos discutidos para o cancelamento de contrato são de que a empresa não havia cumprido o cronograma de entrega das doses e nem obtido a autorização da Anvisa. O valor total do contrato é de R$ 1,6 bilhão e o montante foi reservado pela Saúde, mas ainda não foi pago.