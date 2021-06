Reprodução/ TV Câmara Deputada federal Carla Zambelli levou cadela "Pituca" a reunião da Câmara

A reunião, desta terça-feira (29), da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos deputados teve uma participação inusitada. A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) , presidente da Comissão levou sua cadela "Pituca" ao compromisso.

Zambelli também é relatora do Projeto de Lei (PL) 682/2021, que regulamenta a prática de cinoterapia, modalidade de terapia que consiste no tratamento de doenças ou de sofrimento psíquico com a assistência ou participação de cães adequadamente selecionados, treinados e certificados.

A comissão aprovou o projeto nesta terça com o parecer favorável da relatora que alegou que a presença da Chiuahua não havia sido premeditada. "Hoje a Pituca está aqui por plena coincidência, não foi premeditado. Realmente houve um problema na minha casa, o vizinho de cima estourou um cano, e aí começou a passar muita gente em casa, ela está no final do cio, e ela ficou muito estressada e resolvi trazê-la", disse Zambelli.

A deputada também chamou a atenção de quem assistia à sessão, por emprestar o chapéu do colega de partido, o deputado Nelson Barbudo (PSL-MT).