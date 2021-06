Ricardo Stuckert Ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT)

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) vai participar das manifestações contra o o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no próximo sábado, 19.



Haddad se encontrou n última quarta-feira, 16, com secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhores (PT) e candidato a prefeito de São Paulo em 2020, Jilmar Tatto, quando combinaram que vão participar do ato juntos. Na última segunda, 14, o PT emitiu uma nota apoiando abertamente as manifestações contra o governo Bolsonaro.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não decidiu se vai participar. Ele tem debatido a questão com aliados.



As principais pautas das manifestações são o "Fora Bolsonaro", a aceleração da vacinação, o auxílio emergencial a R$ 600 e o fim da violência policial.

- Com informações da Folha de S. Paulo