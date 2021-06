Reprodução/redes sociais Presidente Jair Bolsonaro em live semanal

Na live semanal desta quinta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que aqueles que já contraíram a Covid-19 estão imunizados “até de forma mais eficaz” que a própria vacina contra a doença.

“Todos que já contraíram o vírus estão vacinados. Até de forma mais eficaz que a própria vacina, porque você pegou o vírus para valer. Então, quem pegou o vírus, não se discute, está imunizado”, disse o presidente.

Bolsonaro citou como exemplo seu próprio caso e relembrou que foi acometido pelo coronavírus em julo do ano passado. Além disso, ele voltou a dizer que só se vacinará depois que o último brasileiro for imunizado.

Eu estou vacinado, entre aspas [por ter sido infectado]. […] A questão da vacina, né… Eu estou dando exemplo. Depois que a última pessoa se vacinar, eu me vacino, tá? Enquanto isso, eu continuo tranquilo na minha”, declarou.

Nesta quinta-feira, o chefe do Executivo voltou a dizer que pediu para que Marcelo Queiroga , ministro da Saúde, realize um estudo para desobrigar o uso de máscaras para quem já foi vacinado ou já foi infectado pelo coronavírus.

“Enquanto eu for presidente, nós vamos lutar para que o cidadão de bem tenha armas e seja desobrigado a usar máscara, com o parecer do Ministério da Saúde favorável nesse sentido”, afirmou o presidente.

Ainda sobre o assunto desobrigação do uso de máscaras, Bolsonaro disse que o uso do equipamento dentro de veículos pode gerar problemas.

Bolsonaro disse, ainda, que o uso de máscaras dentro de veículos pode provocar acidentes. “São Paulo está multando quem está sem máscara dentro do carro? Não tem limite arrecadatório? O cara com a máscara, dentro do carro fechado, vai ter oxigenação menor. Isso vai dar acidente”, ressaltou.