Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Wilson Witzel na CPI

Em entrevista coletiva, após deixar a sessão da CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira (16) , o ex-governador Wilson Witzel (PSC) afirmou que decidiu sair da oitiva a partir do momento em que ela se tornou uma "sessão de xingamentos" e voltou a mencionar a existência de uma "perseguição política" contra os governadores.

"Na medida em que começam as ofensas da forma como o senador se dirigiu a mim, de forma leviana, até mesmo chula, infelizmente eu não posso continuar. Estou aqui para ser respeitado e respeitar. Até o momento que nós estávamos conduzindo de forma civilizada, eu continuei. A partir do momento que ela se tornou uma sessão de xingamentos, como tem acontecido nas redes sociais, eu e os advogados entendemos que seria melhor encerrar, porque o que tinha que ser falado, já foi falado, dali para frente, as afirmações ofensivas são desnecessárias", declarou Witzel.

O ex-governador também disse que requisitou à cúpula da Comissão uma sessão em segredo de justiça para que ele possa dizer o que não conseguiu em seu depoimento de hoje. Witzel também afirmou querer se aprofundar nos fatos que envolvem "aqueles que estão por trás" de seu impeachment. "Então, aguardo agora mais um convite para que eu possa colaborar com a CPI".

Na ocasião, Witzel voltou a mencionar uma "perseguição" aos governadores que não estão ligados ao governo federal, tema destacado por ele durante seu depoimento nesta quarta, e que não há diálogo com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Você viu?

Ele disse, ainda, que teria começado a ser "perseguido" por ter pedido a investigação "sem parcialidade do caso Marielle Franco", vereadora assassinada em março de 2018.

Assista:

Ex-governador disse que rompimento com o presidente se deu por causa das investigações do assassinato da Marielle Franco.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado #CPIdaCovid #PortaliG pic.twitter.com/qZMvORCjMB — Portal iG (@iG) June 16, 2021





"A CPI pode esclarecer isso para que nós tenhamos definitivamente a verdade que os governadores foram perseguidos e são perseguidos. Nós não temos essa responsabilidade que o governo federal quer nos imputar, e que o verdadeiro responsável, a nação reconheça, porque ele tem nome endereço, sabe muito bem o que está fazendo, e as declarações são as piores possíveis", concluiu.